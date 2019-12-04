Уральский уличный художник обвинил польский бренд одежды в краже принта

Уличный художник, известный под псевдонимом Илья Мозги, обвинил популярный бренд одежды Cropp в краже его принта. Речь идет о надписи, сделанной характерным для этого художника шрифтом, с текстом «Эта надпись сделана нелегально». Она появилась на заборе в Екатеринбурге во время проведения первого фестиваля партизанского стрит-арта «Карт-бланш».

«Очень приятно, что за пределами нашей страны интересуются уличным искусством России, но когда на этом пытаются заработать деньги, используя работы художников без их ведома, картина сгущается серыми вонючими тучами. Текст из моей уличной работы, приуроченной к открытию первого фестиваля «Карт-бланш», появился на куртке из новой коллекции, польского бренда Cropp. Такая несправедливость говорит о нарушении интеллектуальных прав и бестактности компании. Сropp без разрешения присвоил работу, при этом у меня нет никакого желания чтобы мое имя ассоциировалось с этим брендом, а уж тем более, нельзя ставить в одну строчку Cropp с именем самоорганизованного фестиваля», – написал Илья в своем инстаграме.

На претензии художника ответили представители бренда из Польши, заявив, что «заявления необоснованны». «Права на использование указанного принта на нашей продукции были официально выкуплены у дизайнера Игоря Ильина на основании лицензионного договора. В связи с этим считаем заявления в адрес бренда Cropp необоснованными», – заявили там.

Сам Ильин, в свою очередь, написал, что «было предложено использовать слово «нелегально», дух бунта и уличной культуры» для коллекции. «Аналогичный текст и базовый шрифт Arial – это совпадение, контекст и посыл другой. Все идеи в воздухе, твои надписи так же не принадлежат только тебе. Даже смысл обвинения противоречит смыслу надписи. Но прямо сейчас все сразу стало законным, справедливым и с «галстуком», с авторскими правами. Ты разрушил свою концепцию и вероятно создал те же серые, вонючие облака», – написал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.12.19

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