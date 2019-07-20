Стрит-арт фестиваля «Карт-бланш» закрасили, оставив уродливую стену

В Екатеринбурге закрасили старт-арт фестиваля «Карт-бланш». На улице Антона Валека на весьма потрескавшейся и осыпающейся стене уличные художники оставили надпись «Всероссийский центр поддержания упадка». Теперь же вместо осмысленного текста на той же жуткой стене «красуются» черные квадраты.

Фото Алексея Беззуба

«Карт-бланш», в отличие от «Стенограффии» – проводит акции, который художники с властями не согласовывают. Их работы оперативно закрашивают коммунальщики. После того, как на Уралмаше испортили работу «легального» Покраса Лампаса, свое негодование высказали и губернатор, и глава города, а главе района некоторые даже прочили отставку. Очевидно, после уничтожения граффити на Валека такой реакции не последует, просто в центре города останется еще одна обезображенная стена.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.07.19

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