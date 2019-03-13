Квартиру в многоэтажке заливает водой с потолка. В УК заявили, что всему виной сад, организованный на крыше (ВИДЕО)

В екатеринбургской многоэтажке жители квартиры на девятом этаже который день живут под звон капели. В комнатах с потолка бежит вода – с наступлением теплых дней для жильцов начался настоящий ад. На крыше прямо над квартирой лежит куча снега. Обращения в УК не помогли, там заявили, что причина всех бед – сад, который на крыше организовал один из соседей. Подробности – в материале «Нового Дня».

Квартиру заливает водой

Маргарита Малинина живет на последнем этаже девятиэтажного дома № 31 по улице Сурикова. В квартире она проживает со своим мужем и маленьким ребенком. На выходе из лифта съемочная группа «Нового Дня» услышала подсказку от молодой мамы: «Ориентируйтесь по луже». Водой залит весь пол возле двери, а также стены, по которым идут провода. Дома у Маргариты тазики и ведра, в которые с потолка регулярно капает вода.

Жительница дома рассказывает, что во всем подъезде заливает только ее квартиру, причем уже около трех лет. Прошлой весной Маргарита обращалась к коммунальщикам. Те провели ремонт и возместили жильцам понесенный материальный ущерб – выплатили около 6 тысяч рублей, вспоминает собеседница агентства. Семье показалось, что проблем с крышей больше не будет, потому они начали ремонт. Однако с приходом тепла в этом году со стен и потолка снова зажурчали ручьи. «У нас течет коридор полностью, весь, и в подъезде, где провода. Сегодняшней ночью начало протекать в комнате – натянулся потолок. В общем, все мокро, страшно. Ставим тазики, не включаем свет в коридоре, так как опасно. Капает с люстры, провода в подъезде над дверью все мокрые. По двери тоже течет вода», – рассказывает Маргарита.

Маргарита отметила, что в 2019 году в УК «Стандарт» обновился штат и не стало тех людей, с которыми она ранее общалась по поводу проблемы с протечками. Новые сотрудники обращения владелицы квартиры игнорировали, пока Маргарита не пригрозила подать иск в суд на УК «Стандарт».

После ультиматума на место приехали специалисты. На крыше представители УК сразу заявили, что во всех бедах виноват один из жителей дома, который развел сад. «Сад, огород – этого не должно быть по технике безопасности. Нарушается само рулонное покрытие кровли. Нужно демонтировать эти конструкции и отремонтировать кровлю. Когда человек нам освободит – мы будем делать, соответственно. Вот конструкции стоят, которые явно продавили рулонный ковер. И под рулонным ковром вода попадает на квартиры», – пояснили представители УК «Стандарт» корреспонденту РИА «Новый День».

Сад на крыше организовал около 20 лет назад житель дома Николай Моргунов. Мужчина рассказывает, что за реализацию идеи проголосовали жители на собрании собственников. Пенсионер поставил все конструкции над своей квартирой и уверен, что квартиру Маргариты заливает водой по другой причине. «Я знаю, что под крышей в этом месте не было цементной стяжки. Когда ремонтировали эту кровлю, вдруг обнаружилось. А я руководил бригадой кровельщиков этого дома ( это было около пяти лет назад, – прим. ред.). Под моим руководством вся эта крыша ремонтировалась. Оказалось, что рубероид положен на утеплитель. Я настоял, сделали стяжку – насколько хватило цемента. Но я знаю, что здесь находится большая трещина между двумя плитами, которую нужно залить цементом, залить гудроном, положить утеплитель, и только после этого будет гарантия, что не будет течь. Они этого делать не хотят – для этого же нужно поднять кровлю, добраться до этих плит, потратить деньги. Для них проще прийти сломать сад, вместо того, чтобы сделать», – говорит Николай Моргунов.

Сейчас над квартирой Маргариты на крыше большая лужа и снег. Женщина планирует попросить мужа, чтобы тот вышел с лопатой и убрал кучу. Быть может, так в квартиру перестанет бежать вода через потолок. Коммунальщики же заявили, что собираются выяснять причину протечки ближе к лету, когда все высохнет.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 13.03.19

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