«Они пришли с вилами, топорами, пилами», – пенсионер рассказал, как его сад на крыше превратился в груду мусора (ФОТО, ВИДЕО)

Коммунальщики разобрали единственный в Екатеринбурге сад, который располагался на крыше девятиэтажки. Житель дома организовал место для отдыха 18 лет назад. Мужчина рассчитывал, что идею подхватят архитекторы, и к 300-летию Екатеринбурга появятся дома с озелененными крышами. Теперь от единственного пилотного проекта на крыше остались только горы мусора, который коммунальщики должны вывезти в ближайшее время. Подробности – в материале «Нового Дня».

Коммунальщики уничтожили уникальный сад

В девятиэтажку на Сурикова сотрудники УК «Стандарт» пришли вчера утром, рассказывает Николай Моргунов. Коммунальщики сказали пенсионеру, что решили проверить крышу на наличие мусора, и поднялись туда с инструментом. Наверху рабочие приступили к демонтажу сада. «Они пришли с вилами, топорами, пилами. Я попытался их удержать, это были здоровые, крупные мужики, которые подчинялись двум дамам. С каким азартом они пилили эти деревья. Начали ломать и крушить», – вспоминает 82-летний пенсионер.

Николай Иванович организовал сад на крыше дома прямо над своей квартирой 18 лет назад. Мужчина увидел подобное архитектурное решение в Вене и Англии, а после – в Москве и Санкт-Петербурге. Он согласовал возведение конструкций с другими жильцами. Николай Моргунов считает свое творение пилотным проектом, благодаря которому могут появиться новые дома с озелененными крышами к 300-летию Уральской столицы.

В УК «Стандарт» заявили, что крыша девятиэтажки не предназначена для размещения теплиц и клумб, говорит Николай Иванович. Потому рабочие выкорчевали деревья и разобрали места для отдыха. В этот же день Моргунов отправился к руководству УК «Стандарт», чтобы остановить демонтаж сада на крыше. «Уговорил оставить елку, шишки с которой разбирают многие ботанические сады. А из подобных елок делаются скрипки и другие музыкальные инструменты», – дополняет житель дома.

В УК «Стандарт» пенсионеру сказали, что пару лет назад компания получила решение суда о сносе сада. По словам пенсионера, он не стал оспаривать, а договаривался с руководством коммунальной службы. Однако в начале этого года в УК «Стандарт» сменился штат, и все устные соглашения аннулировались.

Ранее «Новый День» писал, что, по мнению УК «Стандарт», конструкции сада портят покрытие крыши. Из-за этого с потолков в квартиры жителей капает вода. «Сад, огород – этого не должно быть по технике безопасности. Нарушается само рулонное покрытие кровли. Нужно демонтировать эти конструкции и отремонтировать кровлю. Когда человек нам освободит – мы будем делать, соответственно. Вот конструкции стоят, которые явно продавили рулонный ковер. И под рулонным ковром вода попадает на квартиры», – пояснили представители УК «Стандарт» корреспонденту РИА «Новый День». Начальник ПТО УК «Стандарт» Галина Орлова пояснила, что они работают как новая компания с января этого года. И в наследство им досталось судебное решение и предписание Госжилинспекции о демонтаже сада с крыши. «Когда мы землю всю убрали, то увидели, что само рубероидное покрытие изъедено и превратилось в труху. Хотят они сад – пусть разбивают. Единственное условие, чтобы были соблюдены безопасность и нормативы. Когда что-то устанавливаешь, какие-то конструкции на кровлю, значит – ты на кровлю увеличиваешь нагрузку. Кровля мягкая и не рассчитана на дополнительные нагрузки», – дополнила Галина Орлова.

Отметим, что сам сад был расположен над квартирой Николая Моргунова. А протекала крыша примерно в 10 метрах от строений. Теперь в местах, где были скамейки, грядки и клумбы, – участок завален обломками конструкций и мусором. Пенсионеру дали два дня на то, чтобы он забрал ценные вещи с крыши, после чего остатки будут увезены на свалку. 82-летний житель дома сказал, что готов вновь участвовать в организации сада на крыше, но уже в роли консультанта.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.04.19

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