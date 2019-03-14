Иностранных дипломатов увезут в Полевской, чтобы показать булыжник имени Бажова (ФОТО)

Правительство Свердловской области подписало распоряжение с перечнем мероприятий, которые пройдут в год Бажова на Урале. В одном из них задействуют представителей дипмиссий – иностранцев увезут в Полевской и покажут им мраморную глыбу «Борода Бажова». Распоряжение правительства с подробным перечнем всех мероприятий в честь 140-летия со дня рождения Павла Бажова опубликован на портале правовой информации Свердловской области.

В перечне – выставки, фестивали, чтения сказов в школах и так далее. В числе прочего значится «Организация участия глав дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованных в Екатеринбурге, в фестивале «П. Бажов и мастера села Мраморного» в рамках арт-фестиваля «Мраморная миля им. Степана Эрьзи», в презентации туристического маршрута «Кулинария в сказах П.П.Бажова», в открытии арт-объекта «Борода Бажова». Что касается последнего арт-объекта – широкой публике его уже представили. Он представляет собой глыбу из белого мрамора высотой два метра и массой около 15 тонн. «Образ бороды местный камнерез Евгений Перевозчиков выполнил в виде прядей волос, похожих на струи водопада, в перспективе в них будут вписаны фразы из известных произведений Бажова, отлитые в металле», – описывали ранее в ДИПе. В народе объект описывают словом «булыжник». Станет ли он больше похож бороду после появления на нем надписей из металла – вопрос открытый.

Кого из дипломатов позовут, пока не ясно. В Екатеринбурге находятся консульства многих стран – США, Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Китая, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана и другие. Мероприятия с участием дипломатов пройдут в июне-августе 2019 года в Полевском городском округе. В программе указано село Мраморное, но, видимо, речь идет о Мраморском – Мраморного в границах Полевского нет. Среди других мероприятий – «городской пикник» в Сысерти, осенняя прогулка «Бажовская верста» в природном парке «Бажовские места», Большой бажовский диктант, тематические выставки, конкурсы, создание сайта о Бажове, выпуск сувенирки и т.д.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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