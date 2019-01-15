В Полевском установили 15-тонную глыбу мрамора: «Это будет борода Бажова» (ФОТО)

В Полевском открыли новый арт-объект – памятник бороде Павла Бажова.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, высота монумента – два метра, масса – около 15 тонн, материал – белый мрамор. По словам создателей, арт-объект установлен на месте, где в детстве любил гулять знаменитый автор уральских сказов. «Образ бороды местный камнерез Евгений Перевозчиков выполнил в виде прядей волос, похожих на струи водопада, в перспективе в них будут вписаны фразы из известных произведений Бажова, отлитые в металле», – описывают в ДИПе.

Отметим, что жители Свердловской области чтут память Павла Бажова и без подсказки областного правительства. Как уже сообщал «Новый День», сейчас в России проходит ежегодный конкурс «Литературный след». Его проводят с 2015 года. Любой желающий может разместить на сайте свой проект арт-объекта. Подали заявки на участие и жители Свердловской области. Они предложили 55 идей для новых арт-объектов в городах региона.

Сразу несколько человек захотели установить скульптуры по мотивам сказов Павла Бажова. Так, жительница Каменска-Уральского Наталья Сучкова предложила поставить памятник Хозяйке Медной горы в своем городе. Аналогичную скульптуру предложил тагильчанин Андрей Городецкий ‒ причем, по его мнению, Хозяйка в образе 20-30 метровой ящерицы должна стоять на Лисьей горе, где сейчас находится часовня ‒ последнюю автор предлагает снести.

Полевской, служба информации

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