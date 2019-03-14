Гендиректор МУП «Водоканал» Евгений Буженинов ушел в отставку

Генеральный директор ЕМУП «Водоканал» Евгений Буженинов покинул свой пост. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе предприятия, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С 11 марта на предприятии новый руководитель. Исполняющим обязанности директора назначен заместитель по безопасности МУПа Александр Разбойников.

Напомним, Евгений Буженинов возглавлял «Водоканал» с мая 2018 года после того, как предыдущий руководитель предприятия – Александр Ковальчик – был назначен министром экономики Свердловской области. Сейчас Ковальчик является первым вице-мэром Екатеринбурга.

Добавим, что новый созыв гордумы Екатеринбурга активно проявляет интерес к деятельности МУП «Водоканал». Так, сегодня на заседании бюджетной комиссии депутат Александр Колесников потребовал от счетной палаты начать проверку тендеров предприятия за прошлый год. Замглавы Екатеринбурга по экономике Марина Андрусь пыталась возразить: она заявила, что на предприятии еще не окончена проверка ревизионного отдела мэрии, и начинать сейчас еще одну проверку «некорректно». Но Колесников был настроен решительно: «Все равно зайдем на «Водоканал» и проверим».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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