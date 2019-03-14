Ледовое побоище в центре Екатеринбурга: орки против дружины Невского (ВИДЕО)

В Екатеринбурге состоялась открытая репетиция сцены сражения Ледового побоища для театрального блокбастера «Александр Невский», созданного в ЕГТИ. Битва состоялась прямо на Плотинке – в бою сошлись новгородские ополченцы и захватчики-рыцари, выглядели последние как орки и огры.

Ледовое побоище в центре Екатеринбурга

Режиссер-постановщик Александр Блинов рассказал, что за основу спектакля взят сценарий Сергея Эйзенштейна, но переработан на современный лад . «Это Эйзенштейн, но переосмысленный в контексте современности. Молодежь нынешняя любит фэнтези, любит Варкрафты. Но подстрочник взят полностью из Сергея Эйзенштейна. Восстановили, по сути, его сценарий. Нам прислали его из Москвы из фондов. Непросто было его найти, но это тот самый сценарий Сергея Эйзенштейна, по которому был снят легендарный фильм», – рассказал Александр Блинов.

Режиссер отметил, что , что главная битва состоится 5 апреля в день Ледового побоища. Чудское озеро соорудили в учебном театре Екатеринбургского театрального института. «Кто не уйдет под лед, кто не провалится в люки под сцену – тот и победил. Битва лютая, мы делали её с каскадерами. Там мечи титановые ломаются, потому что больше 10 минут около 50 человек просто сносят друг друга по-настоящему», – говорит Александр Блинов.

«Новый день» рассказывал, как выглядит этот блокбастер в стенах учебного театра. Тогда спектакль тестировали на учащихся суворовского училища.

Самые яркие моменты сражения на Плотинке новгородских героев с орками и ограми – в видео «Нового Дня».

Екатеринбург, служба информации

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