Город стоит: из-за снегопада в Екатеринбурге 9-балльные пробки и аварии (КАРТА)

Сегодня утром Екатеринбург встал в девятибалльные пробки: невозможно выехать из отдаленных районов, не проехать и в центре. Снегом, который шел со вчерашнего вечера, занесло и дороги, и тротуары. Дорожные службы не справляются со стихией.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы провоцирует не только снег, но и множество небольших ДТП: не все водители оказались готовы к снежному коллапсу. Хотя накануне ГИБДД выпускала предупреждение: необходимо учитывать, что плохие погодные условия напрямую влияют на манеру вождения и требуют повышенной внимательности, а свежевыпавший снег при торможении не укатывается, а перемещается впереди колес автомобиля.

По данным синоптиков, сегодня снегопады могут продолжиться. ГУ МЧС РФ по Свердловской области разослало жителям региона предупреждающие СМС: «В отдельных районах Свердловской области ожидается усиление ветра 20-25 м/с, сильный снег. Будьте бдительны. Телефон пожарных и спасателей – 101, экстренных служб – 112».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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