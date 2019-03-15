В мэрии Екатеринбурга вместо уборки снега озаботились несовершенством законов о благоустройстве

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня провел совещание с руководителями районов и квартальными инспекторами. Как ни удивительно, речь на нем шла вовсе не об уборке городских улиц после сильнейшего снегопада.

По данным РИА «Новый День», участники встречи обсуждали, какие поправки на уровне города и области нужно внести в законодательство, чтобы четко регламентировать работу муниципальных служб и квартальных. Также были затронуты многие дежурные вопросы в сфере благоустройства. Например, квартальные просили повысить им зарплаты – сегодня оплата их труда составляет около 25 тысяч рублей. Собеседник агентства уточнил, что сегодняшнее совещание было первым из серии встреч Высокинского с подчиненными, где будут идти разговоры, как улучшить качество жизни в Екатеринбурге.

Между тем уральская столица до сих пор не может оправиться от последствий снежной стихии. Сегодня утром город встал в девятибалльные пробки. Коммунальщики не успевают убирать снег, а некоторые автомобилисты не могут подстроиться под такие условия вождения. По информации Госавтоинспекции, со вчерашнего дня в Екатеринбурге зарегистрировано почти 200 аварий. Метеорологи предупреждают, что сегодня вечером снова пойдет сильный снег.l

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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