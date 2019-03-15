В Екатеринбурге во время снегопада произошло почти две сотни ДТП

В Екатеринбурге из-за снегопадов продолжаются затруднения и заторы на дорогах. Несмотря на дневное время, в городе довольно плотное движение. Коммунальщики не успевают убирать снег, а некоторые автомобилисты не могут подстроиться под такие условия вождения.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу, за вчерашние сутки в городе произошло 164 аварии «по железу» – то есть без пострадавших, но с побитыми машинами. Отметим, в статистику ГИБДД попадают только те случаи, когда гаишникам сообщали о ДТП, то есть мелкие аварии, которые фиксируются по европротоколу, в этой статистике не учитываются. С пострадавшими в городе случилось три ДТП. Два из них них – на дублере Сибирского тракта. В 17-30 на 17 км дублера Hyundai Solaris врезался в попутный Chevrolet Aveo. Пострадали маленькие пассажиры «Хендай»– 4 месячный мальчик и 10-летняя девочка. У них ушибы.

Спустя полчаса на 15 км трассы столкнулись три машины: Lada Priora влетела в Ford Focus, который в свою очередь протаранил Opel Astra. Все автомобили ехали в одном направлении. Пострадал двухлетний мальчик в «Ладе», его везли в автокресле, выбранном не по возрасту и весу, при резком торможении кресло не удержало ребенка. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб лба. Также пострадала женщина-пассажир Ford, которую с переломом доставили в 36 городскую больницу.

Серьезная авария произошла на Декабристов, 14 около 17-20. Водитель «Тойоты Прада» сбил женщину 1937 года рождения – пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. В это время, напомним, валил сильный снег, видимость была крайне снижена. К сожалению пожилая женщина скончалась в машине скорой помощи.

Сегодня к настоящему времени произошло, по данным ГИБДД, 33 аварии без пострадавших. Синоптики предупреждают – метель и снегопад в Екатеринбурге продолжатся и в пятницу.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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