В прошлом году климат в России потеплел – в среднем было жарче на 1,5 градуса

Синоптики продолжают фиксировать потепление, которое распространяется на все сезоны и на все регионы России. При этом темпы его намного превышают среднее по Земному шару, сообщили в Росгидрометцентре. «Средняя за год температура на 1,58 градуса превысила норму, это девятая величина в ряду наблюдений с 1936 года», ‒ сообщили метеорологи. По их информации, в течение всего года синоптики наблюдали за различными климатическими аномалиями. «Самая значительная из них – аномально теплая осень, которая стала второй самой теплой за период наблюдений», ‒ напомнили в ведомстве.

В «Докладе об особенностях климата на территории Российской Федерации в 2018 году» говорится о том, что в России стало выпадать больше осадков ‒ на 2,2 % выше нормы за последние десять лет. В основном, за счет весенних снегопадов и дождей. Здесь рост составил 5,9 %. В то же время, летом во многих регионах участились засухи. Особенно это заметно в областях Южного и Северокавказского федеральных округов. В других регионах быстрее стали сходить снега, при этом максимальная высота покрова увеличилась, что чревато паводками. Растет скорость таяния вечной мерзлоты и концентрации СО2 в северных широтах.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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