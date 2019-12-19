Путин рассказал о глобальном потеплении в России и таянии вечной мерзлоты

Во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин рассказал о роли России в Парижских соглашениях, к которым в этом году официально присоединилась РФ.

«Там цифра 25-30% (имеется в виду объем снижения выбросов в атмосферу, прим. ред.) от базового периода, за который принят 1990 год. Так практически все страны делают, в том числе ЕС, отсчет с этой даты. Россия не относится к числу самых крупных эмитентов выбросов в атмосферу, на первом месте, по данным ООН, США и КНР – по 16% от общих выбросов, затем ЕС – 11%, потом Россия – 6%, потом Индия – 5%. В Парижском соглашении задача не допустить роста температуры на 1,5%. Удастся? Не знаю. Никто не знает причин глобального изменения климата. Мы знаем, что в истории Земли были периоды потепления и похолодания, небольшой наклон оси вращения Земли или орбиты вокруг Солнца, это приводило в истории к колоссальным изменениям климата на Земле, которые приводили к драматическим последствиям. Не делать ничего тоже нельзя, я согласен с коллегами, мы должны предпринять максимальные усилия, чтоб климат драматически не менялся», – сказал Путин, отвечая на вопрос «Маяка».

Он напомнил, что в России темпы глобального потепления выше, чем в среднем на планете, в 2,5 раза. «У нас страна северная, 70% территории находится в северных широтах, у нас есть целые города за полярным кругом на вечной мерзлоте, если она начнет таять, представляете, какие возникнут серьезные последствия. Где-то становится теплее, как в Москве сейчас, это может привести к опустыниванию некоторых территорий. Рост числа катаклизмов – пожаров, наводнений, все нас касается напрямую. Поэтому мы будем предпринимать усилия, чтобы минимизировать последствия этих изменений», – заключил он.

Добавим, что вечная мерзлота в России уже подвержена таянию, об этом ранее сообщали уральские ученые.

Москва, Екатерина Норсеева

Москва. Другие новости 19.12.19

Новый год в кредит: россияне потянулись за микрозаймами к празднику. / В Свердловской области за год должно появиться 30 тысяч самозанятых. / Предновогодний «подарок»: Росстат пересчитал реальные доходы россиян и доложил о «росте». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»