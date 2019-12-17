«На Урале стабильность, но немного тепла не помешает», – свердловские метеорологи о глобальном нагревании

Уралу не грозят негативные последствия от процессов глобального нагревания, которые происходят во всем мире. Об этом сообщили начальник Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский и главный синоптик Галина Шепоренко.

Отвечая на вопрос «Нового Дня» о перспективах влияния глобальных климатических процессов на ситуацию в Свердловской области, Шепоренко уточнила, что на Урале фиксируется замедление процессов потепления климата, начиная с 2008 года. «У нас в среднем по России, я не так давно эти данные обрабатывала, цифры примерно такие: 0,16-0,18 градуса за десятилетие (речь о потеплении, – прим. ред.). Но после 2008 года у нас процесс потепления климата замедляется. И это не только на Урале. Читаем литературу, во многих регионах процесс потепления застопорился. Он не остановился, он несколько снивелировался на каком-то отрезке, может быть, он дальше пойдет, никто этого конкретно сказать не может, но прогнозы по числовым моделям предполагают дальнейшее повышение», – отметила она.

Роговский, в свою очередь добавил, что резкого повышения температур не предвидится. По крайней мере, настолько, чтобы последствия этого как-то заметили обычные люди. «Оно плавное, незаметное на взгляд неискушенных людей. Урал – это не мое мнение – наименее чувствительный к этому воздействую, на Урале стабильность», – отметил он.

Впрочем, Галина Шепоренко уточнила, что проблемы все же есть – в тех регионах, где начала таять вечная мерзлота. Но, по ее словам, потепление для большей части России в меньшей степени сказывается негативно. «Тепло нам не мешает. Другое дело, что при повышении температуры в ряде регионов усиливается засушливость, одновременное увеличение количества осадков не компенсирует это тепло, несколько неадекватное. Несмотря на то, что кажется, что стало много дождей, засушливость подрастает. Мы видим по Южному Уралу, что засуха стала частой – каждый год в большей или меньшей степени. Раньше было не так заметно, я давно работаю, и на это обратила внимание», – уточнила она.

Также главный синоптик отметила, что после 60-х годов прошлого века 40-градусные морозы в Екатеринбурге стали редкостью. «С тех пор таких морозов не было, хотя были в 2006 году низкие температуры, в 2011 году, но таких отметок они не достигали. Это одно из следствий потепления климата в целом», – объяснила Шепоренко.

В свою очередь, Роговский добавил, что в этом году в течение пяти месяцев выпала годовая норма осадков. Особенно заметно это было в Пермском крае и Свердловской области, а в Челябинской области было, напротив, очень мало осадков. «Это наиболее яркая особенность этого года. Когда в августе начались дожди, у фермеров, тех, кто занимается сельским хозяйством, начались проблемы с уборкой урожая, особенно зерновых, которые начали падать. Тем не менее, тепло в начале октября, когда дневные температуры доходили до +20 градусов, способствовало уборке урожая. Зерновые были убраны полностью, а овощи – на 99%. Результат очень хороший», – сказал Роговский.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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