Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год в Екатеринбурге

Свердловские синоптики объяснили, что не занимаются долгосрочным прогнозированием, однако рассказали о двух вариантах развития погодного сценария на Новый год в Екатеринбурге.

«Мы не занимаемся длинными прогнозами, мы можем до недели давать консультации, говорить о погоде через две недели очень сложно, к тому же ситуация сейчас переломная. Атлантика по-прежнему теплая, и волны тепла будут продолжаться в ближайшие две-четыре недели. В то же время укрепляется холод в Сибири, антициклон набирает силу, и оттуда воздействие тоже возможно. Уральские горы – всегда граница между разными воздушными массами. Поскольку сейчас все прогнозы составляются на основе численных моделей, то эта информация позволяет с какой-то степенью достоверности предполагать, что Сибирский антициклон достигнет Урала, и будет усиление морозов. До каких цифр – пока сложно сказать, поскольку со стороны Европейской территории России тепло будет подпирать. Но вероятность морозов в предновогодний период есть», – сказала главный синоптик свердловского метеобюро Галина Шепоренко.

По ее словам, температура воздуха с 21 по 24 декабря будет чуть ниже нормы – от -18 до -25 градусов в ночные часы, днем – на уровне -14…-19 градусов. «С 25 по 27 декабря установится более теплая погода. Но не исключается, что с 28 числа может произойти усиление мороза», – отметила она.

По словам Галины Шепоренко, долгое время в Свердловской области стояла очень теплая погода. «Сейчас зима начинает укрепляться, температура понижается, а осадков очень мало, и они нужны, мы рассчитываем на снегопады на этой неделе – иначе у нас озимые могут померзнуть во время морозов», – сказала она.

Напомним, по версии портала Gismeteo, в новогоднюю ночь в Екатеринбурге столбики термометров могут опуститься до -38 градусов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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