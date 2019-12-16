В новогоднюю ночь в Екатеринбурге будет -38 градусов

Синоптики опубликовали прогноз погоды на новогоднюю ночь в Екатеринбурге. Судя по данным метеорологов, она будет очень морозной.
К концу следующей недели начнется похолодание. По информации Gismeteo, уже 27 декабря ударит 35-градусный мороз. Такую погоду синоптики обещают днем, а ночью столбики термометров опустятся еще ниже – до -37 градусов. Аналогичная погода будет и в субботу, 28 декабря, чуть теплее будет в воскресенье, 29 декабря, днем пойдет снег, воздух прогреется до -28 градусов, но по ночам по-прежнему будет очень морозно, -35…-37 градусов.
В последний понедельник 2019 года, 30 декабря, ожидается до -28 градусов днем, будет солнечно, а 31 декабря днем пойдет снег, но термометры покажут отметку в -30 градусов. В новогоднюю ночь воздух остынет до -38 градусов. Морозы ожидаются все каникулы.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 16.12.19
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