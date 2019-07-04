Министра экологии рассмешило заявление о глобальном потеплении

Министра экологии и природных ресурсов Свердловской области Алексея Кузнецова рассмешило заявление Главы уральского департамента Гидрометцентра России Владимира Лысова о процессах глобального потепления, которые затрагивают и регионы УрФО. «Территория России в 2,5 раза быстрее теплеет, уральский округ – в 2,7-2,9 раза, чем европейская территория. И особенно север нашего округа, сильнее, чем по всей России. Это ЯНАО. Это метан дополнительный из болот все лето идти будет (на севере Урала тает вечная мерзлота, открываются болота и высвобождается содержащийся в них метан). Надо готовиться сейчас жить в условиях меняющегося климата», – сказал он сегодня на совещании по вопросам экологии в уральском полпредстве.

Заявление Лысова вызвало смех Кузнецова, который с иронией заявил, что потепления что-то не видно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 04.07.19

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