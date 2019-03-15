В центре Екатеринбурга художники нарисовали портрет погибшего солиста The Prodigy (ФОТО)

В Екатеринбурге в переходе на Плотинке неизвестные художники нарисовали портрет лидера культовой группы The Prodigy Кита Флинта. Музыкант покончил с собой в начале марта, ему было 49 лет.

В переходе Флинта увековечили на «стене Цоя». Кто именно из уличных художников изобразил Кита Флинта в подземном переходе на Плотинке, не известно. Солист The Prodigy изображен в мрачноватой манере, в черно-белой гамме. Изображение появилось на так называемой «стене Цоя» – рядом с многочисленными портретами российского исполнителя.

Добавим, что мэрия Екатеринбурга регулярно чистит эту стену от «посторонних» рисунков, не связанных с Цоем. Останется ли на месте портрет Флинта, пока не ясно. Лидер культовой группы The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс 4 марта. Позднее основатель группы Лиам Хоулетт сообщил, что музыкант покончил с собой. В полиции подтвердили, что следов насильственной смерти не обнаружено.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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