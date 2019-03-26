В Екатеринбурге рядом с «битлами» появилась стена памяти Кита Флинта (ФОТО)

В Екатеринбурге рядом с памятником The Beatles сегодня появилась стена памяти Кита Флинта, вокалиста группы The Prodigy.
Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», граффити с изображением музыканта нарисовали на Горького, 8, – на соседней со «стеной битлов» поверхности. Там же установили портреты Кита, свечи, эпитафию и плакат с цитатами текстов The Prodigy.
Музыкант покончил с собой в начале марта, ему было 49 лет. Похороны певца пройдут в городе Брейнтри 29 марта. The Prodigy пригласили фанатов на траурную процессию до церкви.
В Екатеринбурге ранее появилось граффити Флинта на Плотинке, его увековечили на «стене Цоя».
Екатеринбург, Семен Саливанчук
Екатеринбург. Другие новости 26.03.19
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