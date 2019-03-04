В Великобритании скончался фронтмен группы The Prodigy

В Великобритании найдено тело 49-летнего Кита Флинта, вокалиста группы The Prodigy. По словам полицейских, смерть музыканта не была насильственной.

Флинта обнаружили без сознания в его доме в городе Данмоу в графстве Эссекс сегодня утром, сообщает The Guardian. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они констатировали смерть музыканта.

Как сообщил представитель местной полиции, на теле не обнаружили следов насилия. Однако пока причина смерти не раскрывается. Родственники Флинта проинформированы о его кончине.

Музыкальный коллектив The Prodigy начал выступать в 1990 году. Композиции группы быстро набрали популярность во всем мире. The Prodigy стали пионерами жанра бигбит. Помимо любви миллионов фанатов из разных стран, группа удостоилась множества наград в области музыки, среди которых две премии «BRIT Awards» и шесть «MTV Europe Music Awards». Также коллектив был дважды номинирован на премию «Грэмми».

Изначально Кит Флинт был в The Prodigy на подтанцовках, в 1996 году он впервые проявил себя как вокалист в сингле «Firestarter». Стиль Флинта – белая майка, оригинальная прическа, пирсинг и татуировки – стал фирменным знаком The Prodigy.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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