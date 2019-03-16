В клубе «Синий Жук», куда нагрянул ночью спецназ, задержали охранника с «травматом» (ФОТО, ВИДЕО)

Вчерашняя спецоперация МВД и Росгвардии в элитном квартале Екатеринбурга, о которой ранее сообщал «Новый День» проводилась в рамках профилактической акции по пресечению незаконного оборота наркотиков.

Спецоперация в элитном районе

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской полиции, правоохранители проверили несколько ночных клубов. В частности, известно об обысках в «Синем Жуке» и «Чивасе». По итогам рейда был задержан охранник, у которого нашли травматический пистолет и патроны к нему.

«Пистолет с патронами направлен на исследование. Его владельца для опроса доставили в отдел полиции. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в УМВД Екатеринбурга. В полиции также отметили, что мероприятия в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» будут продолжены.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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