«Мотив» оставил абонентов без связи

Уральский оператор связи «Мотив» оставил своих абонентов без связи. Клиенты компании уже несколько часов жалуются на то, что все сервисы им оказались недоступны: нет телефонной связи, не ходят СМС, не работает мобильный интернет. Телефон, как правило, показывает полное отсутствие делений, что сопровождается надписью «нет сети».

Дозвониться на горячую линию «Мотива» также сложно. По имеющейся на данный момент информации, у компании случились некие проблемы с оборудованием. Сроки исправления их пока неизвестны.

Напомним, в 2016 году «Мотив» стал объектом для крупной DDoS-атаки, его клиенты часами оставались без связи. Авторов ее так и не назвали, компенсации за отсутствие услуг связи уральцы не получили.

Екатеринбург, Елена Васильева

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