«Мотив» готов компенсировать абонентам вечер без связи

Абоненты «Мотива», оставшиеся в воскресенье на несколько часов без связи, могут получить в качестве компенсации бесплатные гигабайты интернета или минуты связи. Для этого нужно отправить СМС на короткий номер оператора до 24 марта.

Напомним, 17 марта уральский оператор связи «Мотив» оставил своих абонентов без связи. Клиенты компании остались без телефонных разговоров и интернета на несколько часов, дозвониться до оператора было невозможно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе оператора, внештатная ситуация возникла в результате проведения профилактических работ на сети компании по вине поставщика оборудования – компании Ericsson.

«Сбой зафиксирован в период с 18:30 до 20:35, после чего началось плановое восстановление сети. Компания Мотив сообщает о направлении более 110 миллионов рублей на компенсацию пострадавшим абонентам», – сообщили в компании.

В качестве бонуса абоненты «Мотива» могут выбрать либо пакет безлимитного интернета, либо пакет минут. Чтобы получить бонус, необходимо отправить бесплатное SMS-сообщение на короткий номер 2127 с текстом:

– «гб» для подключения пакета безлимитного интернета,

– «деньги» для подключения пакета минут в эквиваленте 50 рублей.

Получить компенсацию возможно только до 24 марта включительно. Баланс должен быть положительным. «Предоставленные пакеты действуют в течении трех суток с момента активации», – говорится на сайте оператора.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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