Прокуратура и СК проверяют детсад, из которого сбежал 5-летний мальчик

В детском саду №252 «Надежда», который располагается на улице Фрезеровщиков в Екатеринбурге, проводится проверка после самовольного ухода пятилетнего мальчика. Прокуратура и следственный комитет выясняют, почему ребенок остался без присмотра воспитателей.

Инцидент случился еще в пятницу, около 12 часов дня. Мальчик один ждал бабушку в раздевалке, пока воспитательница укладывала других детей на послеобеденный сон. Ребенок самостоятельно вышел на улицу, где его через 20 минут на остановке случайно подобрал сотрудник полиции. При этом заведующая детским садом не обращалась к правоохранителям с сообщением о пропаже воспитанника, отмечают в пресс-службе прокуратуры.

СК заявил о проведении доследственной проверки с опросом сотрудников детсада. По итогам будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.03.19

Администрация Екатеринбурга банкротит барда Александра Новикова. / Екатеринбуржцам предложили обсудить планировку участка под новые здания ФСБ. / В Первоуральске появилась новая достопримечательность ‒ стена из грязи и льда (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»