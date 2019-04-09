Прокуратура наказала сотрудников детсада на Эльмаше за побег 3-летнего мальчика

В Екатеринбурге завершилась проверка детского сада № 252 «Надежда» на улице Фрезеровщиков после инцидента с потерявшимся воспитанником.

Напомним, 15 марта около полудня трехлетний мальчик остался без присмотра в раздевалке и самостоятельно вышел на улицу. Через 20 минут ребенка подобрал на автобусной остановке полицейский, дежуривший в этом районе.

В прокуратуре нашли виновных в самовольной прогулке малыша – это воспитатель младшей группы, который недоглядел за воспитанником, и директор детсада, так как вовремя не оповестил правоохранителей о пропаже ребенка.

По итогам проверки правоохранители усилили контроль за исполнением служебных обязанностей сотрудников ДОУ. Руководителю детсада, завхозу и двум воспитателям был объявлен выговор.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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