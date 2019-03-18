Проект благоустройства сквера на Орджоникидзе с новым фонтаном обойдется в 2 миллиона рублей (ФОТО)

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчиков для разработки проектно-сметной документации для благоустройства сквера на проспекте Орджоникидзе. Напомним, районные власти хотят восстановить там фонтан и полностью обновить площадку.

Согласно данным портала госзакупок, мэрия объявила два конкурса. Первый муниципальный контракт стоимостью 1,3 миллиона рублей предназначен для разработки проекта строительства фонтана. В него также входят инженерно-изыскательские работы для бурения шести скважин.

Разработчик должен предусмотреть многоцветовую подсветку чаши фонтана и струй воды, антивандальные конструкции. Кроме того, зимой на месте источника предлагается устанавливать 18-метровую искусственную елку.

Второй контракт стоимостью 720 тысяч рублей включает в себя разработку документации по благоустройству самого сквера. По техзаданию, там высадят дополнительные деревья, обновят пешеходные дорожки, скамейки и освещение, поставят пять видеокамер наблюдения. Также в сквере появится детская площадка и воркаут, а также велодорожки.

Оба проекта должны быть готовы к 20 июня. Напомним, работы по реконструкции сквера планируется завершить до наступления осени.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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