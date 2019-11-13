После реконструкции в сквере на Уралмаше появится видеонаблюдение

В Екатеринбурге благоустроят сквер Орджоникидзе на Уралмаше. Сегодня на сайте госзакупок был опубликован аукцион на реконструкцию этой территории, максимальная сумма, которую бюджет готов выделить – 53,8 млн рублей.

В парке появятся мощеные тропинки и велодорожки, освещение, там обустроят детскую площадку и зону воркаута. В сквере установят 5 камер видеонаблюдения, они должны быть высокого разрешения и снимать ночью без дополнительной подсветки. Работы в рамках этого контракта по благоустройству нужно увязать с документацией на строительство фонтана. В мэрии эскиз фонтана уже показывали: это антивандальная конструкция с подсветкой чаши и струй воды. Зимой на его месте будет появляться елка.

В ходе реконструкции не обойдется без рубки деревьев: по плану, снесут 7 деревьев, 67 кустов боярышника и 2 куста сирени, 167 деревьев и 83 кустарника обрежут. Взамен высадят 34 липы, 5 берез, 7 елок, сирень и другие кустарники.

В рамках одного заказа подрядчик должен будет озаботиться не только деревьями в парке, но и дорогами неподалеку. Требуется поставить светофоры на перекрестках проспекта Орджоникидзе с улицей Красных Партизан и Стачек и сделать пешеходные переходы через улицы Красных Партизан и Банникова. Сроки завершения работ – 5 декабря 2020 года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.11.19

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