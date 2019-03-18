Причиной пожара в Тагиле, где погиб подросток, стала загоревшаяся проводка

В следственном комитете Свердловской области озвучили возможную причину трагедии, которая случилась вчера вечером в Нижнем Тагиле. Напомним, в пятиэтажном доме загорелась квартира, в ней задохнулся от дыма 14-летний мальчик. Пожарные успели вытащить из окна и спасти 57-летнюю женщину, которая сейчас находится в больнице.

По предварительным данным, возможной причиной пожара стала перегрузка электропроводки вследствие подключенных электроприборов. По факту гибели подростка СК проводит проверку. Тело погибшего направлено на судебно-медицинское исследование для установления точных причин смерти. По итогам будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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