8 человек больше полугода воровали трубы с территории ПНТЗ

В Первоуральске судят 7 человек, которые обвиняются в краже труб с ПНТЗ и отмывании денег, об этом пишет shaytanka.ru. По информации издания, которое ссылается на правоохранительные органы, преступную схему придумал термист Новотрубного завода цеха №5 Валерий Тимирев – он скончался до начала процесса.

По версии следствия, Тимирев предложил коллеге – заведующему бригадой по ремонту газового и печного оборудования в том же цехе – похищать трубы с предприятия. Кроме того, у обвиняемых были связи в сфере металлопроката, что позволило организовать каналы сбыта. А благодаря знакомству с предпринимателями, которые занимаются перевозками, – вывоз и доставку. Кроме того в схему были вовлечены два сотрудника ЧОПа.

По версии следствия, обвиняемые согласовывали день, оформляли водителю пропуск для въезда на территорию ПНТЗ, загружали продукцию в автомобиль и вывозили за пределы завода в место хранения. Затем другой фигурант дела готовил документы для перепродажи и через подставные фирмы сбывал трубы по цене ниже рыночной, пишет shaytanka.ru.

По такой схеме обвиняемые, по данным следствия, работали с 29 марта по 24 октября 2017 года. «Подсудимые обвиняются по ст. 158 УК РФ. Всего в деле 11 эпизодов хищения имущества предприятия. Но у каждого из обвиняемых разное количество эпизодов. У кого-то два, у кого-то 11. А Николай Орлов, по версии следствия, участвовал не только в восьми эпизодах кражи, но и в семи эпизодах легализации денежных средств. Он придавал сделкам видимость законности: подставная фирма продавала краденые трубы другой. Сумма ущерба – более 8 миллионов рублей», – рассказал журналистам старший помощник прокурора Первоуральска Сергей Халеев.

«Новый День» направил запрос в пресс-службу ПНТЗ, чтобы выяснить, все ли обвиняемые являлись сотрудниками завода и действительно ли им удавалось в течение 7 месяцев осуществлять преступную деятельность. На эти вопросы ответа не последовало, комментарий предприятия, был следующим: «Группа ЧТПЗ ведет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требует того же от своих сотрудников. Руководство компании нетерпимо к любым нарушениям закона, в частности, кражам. В настоящий момент органами следствия закончено предварительное расследование по факту хищения продукции с предприятия в 2017 году. Дело передано в Первоуральский городской суд, где проходят открытые судебные заседания. Комментировать ход процесса до вступления приговора суда в законную силу преждевременно».

Следующее заседание по громкому делу состоится 5 апреля в первоуральском суде.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.03.19

В заповеднике «Денежкин Камень» расплодились белки (ФОТО). / На дворника-пенсионерку упала глыба льда с крыши. Женщина в реанимации. / «Мотив» готов компенсировать абонентам вечер без связи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»