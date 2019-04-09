В деле о воровстве на ПНТЗ насчитали 11 эпизодов (ФОТО, ВИДЕО)

В Первоуральске продолжается процесс в отношении 7 человек, которые подозреваются в краже труб и металлолома с ПНТЗ. По данным предварительного расследования, в деле 11 эпизодов – преступная схема реализовывалась в течение восьми месяцев. Сотрудника ПНТЗ, которого называют организатором, задерживали с украденной продукцией дважды. Подробности – в материале «Нового Дня».

Суд по делу о краже продукции с ПНТЗ

Заседание по делу о хищении продукции с ПНТЗ проходит в открытом режиме. Сейчас процесс находится на стадии судебного следствия.

До начала заседания фигуранты сидели в коридоре, избегая общения с журналистами. Однако нашей съемочной группе удалось задать им несколько вопросов.

– Признаете свою вину? – спрашивает корреспондент РИА «Новый День».

– Нет! – отвечает один из ответчиков Алексей Рожков.

Алексей Рожков

Отдельно от других фигурантов дела сидит водитель КамАЗа. По версии следствия, мужчина занимался вывозом похищенной продукции с территории завода. Иван Детков говорит: он не знал, что трубы были краденые.

– Почему вы не считаете себя виновным? – интересуется журналист.

– Потому что я выполнял заявку от работодателя, – отвечает Иван Детков.

– А работодателя привлекли?

– Нет.

Иван Детков

Первым на заседании выступил представитель интересов новотрубного завода – Василий Пономарев. По его словам, осенью 2017 года в службу безопасности ПНТЗ поступила информация о том, что с территории предприятия планируется хищение продукции. «А также на базе ООО «Конус» были складированы металлические угольники в объеме 13 тонн, которые предварительно были похищены с территории цеха № 5 (цех на территории ПНТЗ, – прим. ред.). Совместно с правоохранительными органами 21 сентября 2017 года на территории ООО «Конус» в момент погрузки этих угольников были задержаны Тимирев, термист цеха № 5, а также водитель погрузчика Докучаев», – докладывает Василий Пономарев.

Василий Пономарев

Представитель потерпевшей стороны дополнил, что 24 октября 2017 года в рамках разыскных мероприятий на территории базы ООО «Принцип» был задержан КамАЗ, в котором находились 24 тонны трубной продукции, принадлежавшей заводу. На месте задержания вновь оказался Валерий Тимирев (как уже сообщалось, он скончался до начала процесса).

После того, как подозреваемых дважды поймали за руку, было проведено предварительное расследование. По данным правоохранителей, 8 человек похищали продукцию предприятия в течение примерно восьми месяцев. Ими совершено в общей сложности 11 эпизодов хищения труб и металлоотходов с территории ПНТЗ. За причиненный материальный ущерб завод требует взыскать с ответчиков в общей сложности около 6,5 млн рублей.

Ранее «Новый День» сообщал с отсылкой на shaytanka.ru, что, по версии следствия, Тимирев предложил коллеге – заведующему бригадой по ремонту газового и печного оборудования в том же цехе – похищать трубы с предприятия. Кроме того, у обвиняемых были связи в сфере металлопроката, что позволило организовать каналы сбыта. А благодаря знакомству с предпринимателями, которые занимаются перевозками, – вывоз и доставку. Кроме того в схему были вовлечены два сотрудника ЧОПа. По такой схеме обвиняемые работали с 29 марта по 24 октября 2017 года.

Первоуральск, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

Первоуральск. Другие новости 09.04.19

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