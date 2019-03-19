Завтра – день весеннего равноденствия. В науке этот день считается началом астрономической весны, когда Солнце переходит из южного полушария в северное. Считается, что в этот день на всей Земле продолжительность дня и ночи одинаковы.

Праздник начала астрономической весны существует у многих народов. Древние славяне в этот день прославляли весну и солнце и сжигали чучело зимы. У кельтов и друидов этот праздник назывался эльфийским Новым годом или праздником птиц. В Японии с весенним равноденствием связывают наступление дней весеннего Хингана. Заканчивается Хинган цветением сакуры, которое привлекает туристов со всего мира.

В большинстве мусульманских стран отмечают Навруз – наступление Нового года по солнечному календарю. Праздник, который появился задолго до распространения ислама, символизирует вечное обновление жизни.

Стоит отметить, что в день весеннего равноденствия можно предсказывать погоду на лето. Ветреная погода – теплое лето, снег – сухое лето. Ясная ночь – частые грозы.

Екатеринбург, новый День, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.19

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