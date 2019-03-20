Прогулки по воде: екатеринбуржцы ходят по городскому пруду, несмотря на проталины (ФОТО)

Жители Екатеринбурга продолжают срезать путь через городской пруд, несмотря на то, что лед стремительно тает. На некоторых участках уже появилась открытая вода, а специалисты областного управления МЧС России еще на прошлой неделе проводили профилактические мероприятия и предупреждали горожан об опасности.

«По результатам замеров толщины льда, проведенных неделю назад на городском пруду, из 50 сантиметров ледяного покрова городского пруда почти половина – это наледь. То есть пропитанная водой ледяная крошка, не способная выдерживать нагрузку», – сообщили в ведомстве.

Накануне под воду на городском пруду ушел юноша. Его спас проходивший мимо мужчина. Этот инцидент, сообщили «Новому Дню» в главке МЧС, пока единственный.

Екатеринбург, Семен Саливанчук

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