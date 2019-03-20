Екатеринбуржец рассказал, как спас утопающего на городском пруду (ВИДЕО)

Житель Екатеринбурга Сергей Зелянин спас молодого человека, который провалился под лед на городском пруду возле резиденции губернатора Свердловской области.

Инцидент произошел во вторник, 19 марта. Как рассказал «Новому Дню» сам Сергей, он гулял по набережной с девушкой, когда увидел, что кто-то ходит по льду. В какой-то момент человек провалился в воду по колено, Сергей бросился ему на помощь, но пока бежал, утопающий ушел под воду уже по шею. «Он пытался сам выбраться, но лед по кромке крошился, одежда намокла, и рюкзак еще был», ‒ рассказал Сергей.

Прохожий спас провалившегося под лед

Спасенный позже объяснил, что искал выпавший паспорт, но так и не нашел его и чуть было не утонул. Спаситель же пояснил, что в момент, когда увидел тонущего человека, про свою безопасность не подумал ‒ и потому бросился на помощь.

Отметим, несмотря на вчерашний инцидент и предупреждения от сотрудников регионального управления МЧС, горожане продолжают ходить по тонкому льду, причем не только чтобы срезать путь, но и чтобы сделать удачное селфи.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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