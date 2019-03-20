Уралец из-за телефона сжег дом брата и его жену (ФОТО)

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, который из-за долгового спора поджег дом родного брата. В огне погибла супруга брата, сам же он был госпитализирован с серьезными ожогами. Поджигателю грозит пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, все случилось 7-8 июня 2018 года в Екатеринбурге. Конфликт начался вечером из-за долгового спора между 44-летним ранее судимым мужчиной и его братом с женой. Ранее мужчина взял у золовки деньги в долг и не спешил отдавать. 7 июня в качестве гаранта долговых обязательств мужчина оставил жене брата свой сотовый телефон. Но позднее, вероятно, передумал. Должник вернулся тем же вечером, выпив перед этим. Между братьями и женщиной произошла ссора. И должник решил убить родственников и сжечь их дом.

Для этого мужчина 8 июня утром вернулся к деревянному дому брата – в частном секторе на улице Самолетной, облил легковоспламеняющейся жидкостью куртку в придомовом помещении, поджег ее и сбежал. В результате женщина погибла на месте от острого отравления угарным газом. Брат должника получил ожог более 30% поверхности тела.

«Согласно материалам дела, фигурант осознавал, что в жилом доме находятся люди, которые во время пожара не смогут покинуть квартиру, поскольку огнем оказался заблокирован единственный выход, а на окнах установлены металлические решетки. Также в результате вышеуказанных противоправных действий оказалась повреждена двухкомнатная квартира и находившееся в ней имущество, а также припаркованная у дома автомашина Renault. Общий имущественный ущерб от совершения преступления составил около 1 миллиона рублей», – сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

В комитете добавили, что обвиняемый признал вину частично, пояснив, что убивать никого не хотел. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«е» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом», ч.3 ст.30, п.п.«а»,«е» ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом» и ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога, причинившие значительный ущерб». Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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