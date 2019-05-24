«Я просто напакостить хотел», – мужчина, поджегший родственников, получил 16 лет строгача (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Свердловском областном суде вынесен приговор Евгению Рожкову, который обвинялся в убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, 8 июня 2018 года днем Евгений пришел к двухквартирному дому на Самолетной, где в это время были его двоюродный брат с сожительницей. Там мужчина зажигалкой поджег вещи у входа в дом, возник пожар, в котором погибла женщина.

16 лет строгача получил поджигатель-убийца

В материалах дела сказано, что между потерпевшими Осинцевыми и подсудимым был конфликт, связанный с тем, что Рожков взял у родственников пострадавших телефон, который долгое время не возвращал. За день до инцидента Осинцевы потребовали, чтобы мужчина передал свое мобильное устройство, пока тот не отдаст в качестве компенсации 2 тысячи рублей. «По показаниям свидетелей, он добровольно передал сотовый телефон. И на этом конфликт был исчерпан. Он ушел, сказав, что на следующий день принесет денежные средства. Но на следующий день он пришел и поджег дом», – рассказала корреспонденту «Нового Дня» прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Марина Дроздецкая.

Обвиняемый признает себя виновным только в поджоге. «Я просто напакостить хотел. У меня телефон забрали. Никто не давал право забирать телефон. Я хотел испортить дом, и не предполагал, что кто-то может погибнуть», – сказал Евгений Рожков до оглашения приговора.

Следствие же посчитало, что подсудимый предполагал, что во время пожара может кто-то погибнуть. «Следствие установило, что Рожков знал о том, что дома есть жильцы, и поджег единственный выход из дома. Знал, что других выходов нет. На окнах имеются решетки, которые не открывались», – дополнила представитель стороны гособвинения Марина Дроздецкая.

По данным следствия, брат обвиняемого смог выбить одну из решеток на окнах, но к тому времени его сожительница успела отравиться продуктами горения насмерть.

В итоге суд признал Евгений Рожкова виновным в убийстве и покушении на убийство. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его обязали возместить родственникам погибшей материальный ущерб в размере 59 тысяч рублей, а также моральный вред 500 тысяч рублей.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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