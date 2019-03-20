Предпринимателю из Екатеринбурга запретили раздавать списанные продукты

В магазине, где предприниматель организовал бесплатную раздачу списанных продуктов, прошла проверка. В итоге Роспотребнадзор запретил раздавать воду с истекшим сроком годности, попутно нашел еще несколько нарушений, а предприниматель ждет штрафа в 100 тысяч рублей. О том, что Роспотребнадзор устроил проверку в магазине на улице Шейнкмана, сегодня сообщил его владелец Иван Зайченко. Предприниматель опасался, что торговую точку ревизоры пожелают вообще закрыть, но обошлось без этого.

«Ну что ж, закрыть не закрыли, но распорядились всю просроченную и некондиционную продукцию списать и выкинуть. Будет штраф, минимум 100 тыс», – написал Зайченко в «Фейсбуке». Он показал предписание, которое выписали сотрудники надзорного органа в отношении ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах» (юрлицо торговой точки). В документе обозначены товары с истекшим сроком годности, которые проверяющие нашли. Это тост с ростбифом, овощной смузи и две бутылки фруктовой воды – «Мята и апельсин» и «Огурец, базилик, сельдерей». Срок годности всех позиций закончился 20.03.2019 с 8-30 до 10 часов утра. Заодно сотрудники Роспотребназора поискали и нашли на полках другие нарушения: хлеб, который хранился при температуре ниже, чем положено, пачку овсянки с «нарушением целостности упаковки», помидоры, мандарины, гранат и макароны без маркировки. Владельцу торговой точки предписано снять с реализации все эти позиции, а кроме того, принести в Роспотребнадзор документы о том, что с реализации товар снят – причем сделать это надо до 20.03.2019, то есть до сегодняшнего дня (проверка, напомним, была сегодня).

В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что смогут прокомментировать итоги проверки несколько позже.

Накануне Иван Зайченко рассказал, что в его торговой точке выкладывают списанные продукты, чтобы нуждающиеся могли забрать их бесплатно. В середине дня руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских пообещал, что займется проверкой этого сообщения – по его словам, если просрочка не успела никому навредить, то предпринимателю грозит штраф. Если кто-то серьезно отравился – речь может идти об уголовной ответственности. Свое слово он сдержал, представители Роспотребнадзора в рекордные сроки проверили магазин. Добавим, в комментариях бизнесмену советуют выкладывать не просроченные товары, а товары, срок годности которых истекает на следующий день.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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