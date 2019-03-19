Глава Свердловского Роспотребнадзора пообещал санкции предпринимателю, который бесплатно раздает списанные продукты

Руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских пообещал проверить магазин, где бесплатно раздают списанные продукты. Если среди них найдут просрочку – предпринимателю грозит штраф, и даже уголовная ответственность.

Сегодня предприниматель из Екатеринбурга Иван Зайченко, владелец магазина «Жизньмарт» на своей странице в фейсбуке рассказал, что в торговой точке на Шейнкмана появилась полка с продуктами, которые можно взять бесплатно. «Многим, чтобы поесть, приходится копаться в мусорных контейнерах, выгребая просроченные продукты, выброшенные магазинами. Не знаю, нарушаем ли мы так какие-то законы или нет, но надеюсь, что это хоть кому-то поможет сохранить человеческое достоинство, и при этом остаться сытым. Буду счастлив, если остальные ритейлеры возьмут это на вооружении», – сообщил он. Продукты находятся на полке с надписью «Списано. Бесплатно», – но по какой причине товар списан – истек ли срок годности или другие варианты, Зайченко не пояснил.

Дмитрий Козловских рассказал, что предприниматель нарушает законодательство: реализовывать продукты с истекшим сроком годности запрещено. Санкции предусмотрены в КоАП РФ – если это не повлекло существенного ущерба здоровью, суммы штрафов от 100 тысяч до миллиона рублей с конфискацией и приостановкой деятельности предприятия. Но если был серьезный вред здоровью – то наказание прописано в УК РФ. «Тема требует развития на законодательном уровне, она имеет право на существование, потому что при установлении срока годности есть небольшой запас, связанный с погрешностями хранения. Процедуру можно предусмотреть, но это очень дискуссионная тема. Сейчас же это нарушение, и поэтому мы не поддерживаем», – прокомментировал Козловских.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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