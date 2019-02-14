В Тюмени торговые сети на глазах у возмущенных людей выбрасывают продукты в мусорку (ВИДЕО)

В Тюмени торговые сети выбрасывают просроченные продукты в мусорный бак на глазах у людей. Жители города сняли процесс на видео. Перед тем, как выбросить колбасу или куриное мясо в контейнер, представитель магазина снимает с товара упаковку. С молока и кефира он откручивает крышки, содержимое выливает.

Вероятно, это делается для того, чтобы никто из малообеспеченных граждан не стал доставать из помойки и употреблять в пищу просрочку. Пенсионеров возмущает сам факт такого обращения с едой. А автор видео, молодая, судя по голосу, женщина указала на незаконность утилизации. «Вы должны утилизировать продукты как надо. В баке внизу дырка, все это течет на землю. Потом крысы, тараканы», – говорит она за кадром.

Видео было размещено в группе «Диванные войска» в социальной сети ВКонтакте. «Это видео отправила одна из жительниц Тюмени на условиях анонимности. Сотрудник одного из магазинов по ул. Червишевский тракт распаковывает продукты и выкидывает в мусорку. С её слов рядом стояли 6 человек без определенного места жительства, чтоб после ухода сотрудника магазина получить доступ к баку!», – написали в паблике.

Комментарии пользователей разделились. Большинство тюменцев осудили сотрудника сети, но некоторые пишут, что это обычная практика.

«Просто противный парень! Успокаивает одно, что даты не переклеивают для продажи просрочки», – написала Наталья Велижанина.

«Это правило компании. Они все так уничтожают просрочку, вроде как есть ее нельзя, для этого так и делают чтобы съесть было невозможно», – пишет Ivan Purtov.

«Я была однажды летом на таком выбросе продуктов и фруктов. И вовсе там не бичи собрались. Были пенсионеры, многодетная пара таджиков. В общем, все вполне приличные люди», – говорит Нина Саитова.

В настоящий момент видео посмотрели уже более 4 тыс. пользователей. На ул. Червишевский тракт есть два магазина крупных торговых сетей – «Пятерочка» и «Магнит».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 13.02.19

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