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Среда, 20 марта 2019, 18:35 мск

Новости Екатеринбург

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Свердловские депутаты изучат, во сколько обойдется закрытие схемы ГВС во всех муниципалитетах области

Энергетики озвучили новую сумму затрат, которая необходима для перевода системы теплоснабжения Екатеринбурга на закрытую схему. По словам директора свердловского филиала «Т Плюс» Владимира Бусоргина, понадобится 73,42 миллиарда рублей, чтобы к 2030 году в домах екатеринбуржцев бежала горячая вода без примесей и запаха. Компания готова взять на себя 55% этих расходов. Но остается неясным, где взять еще 33 миллиарда рублей. Кроме того, федеральный закон обязывает муниципалитеты закрыть схемы теплоснабжения уже к 2022 году – для уральской столицы это почти невозможная задача.

Сегодня эта проблема обсуждалась на выездном заседании комитета по жилищной политике областного заксобрания. Депутаты посетили производственную площадку Екатеринбургской теплосетевой компании и заслушали отчет руководства о ближайших планах. Как пояснил Владимир Бусоргин, сейчас в Екатеринбурге действует открытое центральное теплоснабжение. Это означает, что вода, которая поступает в батареи отопления и которая идет из-под кранов ГВС – по сути одна и та же. При закрытой схеме холодная питьевая вода нагревается и поступает на теплопункты, а оттуда распределяется по домам. То есть качество ГВС значительно повышается, потому что не приходится гонять кипяток по десяткам километров старых труб. Еще один плюс закрытой схемы – можно регулировать температуру воды для каждого дома.

Пока в городе совсем немного примеров, где применяется закрытая схема. В основном, это новые здания и дома, где жильцы сами приняли решение об этом. Свердловский филиал «Т Плюс» (куда входит ЕТК) ведет подготовительные мероприятия к переходу в масштабе всего Екатеринбурга с 2013 года – ремонтируются сети, организована циркуляция воды по трубам в летний период, устанавливается специальное оборудование для работы сетевых насосов. Сейчас совместно с правительством Свердловской области компания реализует пилотный проект по переводу на закрытую схему ГВС дома в микрорайоне Юго-Западный.

Но чтобы закрыть весь город, требуется серьезная инвестиционная программа. Руководители ЕТК попросили депутатов рассмотреть возможность софинансирования проекта из разных источников, а также создать рабочую группу для межотраслевого взаимодействия. Например, установка индивидуальных тепловых пунктов невозможна без помощи управляющих компаний и ТСЖ.

Парламентарии согласились, что вопрос финансовоемкий, и не может быть решен в короткий срок. Поэтому председатель комитета Валентин Лаппо предложил подойти к проблеме комплексно: собрать со всех муниципалитетов области поэтапные проекты по переходу на закрытую схему, проанализировать их, и подсчитать затраты. «Когда будет понятна финансовая нагрузка, понадобится дополнительное обсуждение. Совместно с министерством ЖКХ Свердловской области будем рассматривать программу в целом. Не исключаю, что возможна поддержка из регионального и федерального бюджета», – отметил депутат.

Виктор Якимов подчеркнул, что опыт ЕТК в части модернизации инфраструктуры и «умного» теплоснабжения нужно распространять на другие города области. «У меня очень хорошие впечатления. Компания вложила много средств в развитие теплосети, но самое главное – есть огромные перспективы».

Депутаты договорились, что вернутся к обсуждению перехода на закрытую схему теплоснабжения в Екатеринбурге и других городах в октябре.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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