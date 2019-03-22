Энергетики рассказали, что мешает перейти на закрытую схему теплоснабжения в Екатеринбурге

В Екатеринбурге могут быть реализованы три пилотных проекта с закрытой схемой теплоснабжения – это жилые районы Юго-Западный, Комсомольский и Ботаника. Сейчас энергетики совместно с властями отрабатывают возможные варианты перехода, но сталкиваются с объективными трудностями. В частности, до сих пор нет четкого регламента процедуры (требуются изменения в законодательстве), а также не определены источники финансирования.

Как рассказал вице-мэр Екатеринбурга по ЖКХ Владимир Гейко, в городе есть единичные примеры, когда собственники домов принимали решение о переходе на закрытую схему теплоснабжения с созданием ИТП (индивидуальных тепловых пунктов). Но это требует больших финансовых вложений, и не всегда жильцы готовы идти на миллионные затраты. Когда обсуждался пилотный проект по переходу к закрытой схеме Юго-Западного района, энергетики обследовали 74 дома, четыре центральных теплопункта (ЦТП) и прилегающие сети.

«Для примера, мы брали один ЦТП, который обслуживает восемь домов и один социальный объект. Решение о закрытии схемы было принято на общем собрании жильцов только в шести домах. Два дома не согласились – управляющая компания и ТСЖ не смогли убедить собственников», – отметил чиновник. По его словам, рассматривалась возможность оборудовать ИТП в домах за счет средств регоператора в рамках программу капремонта жилого фонда. При этом есть пример Казани, где установка теплопунктов в отдельных домах проходила за счет бюджета. Владимир Гейко подчеркнул, что этот момент нужно урегулировать в законодательстве. Предложения уже направлены в министерство ЖКХ Свердловской области.

Директор свердловского филиала «Т Плюс» Владимир Бусоргин уточнил, что компания разработала инвестиционные программы по подключению системы ГВС по закрытой схеме в Екатеринбурге. В результате перевода в домах не только ощутимо повысится качество горячей воды из-под крана, но и будет экономия теплоресурсов. Общие затраты оцениваются в 73,4 миллиарда рублей, порядка 55% финансовых обязательств готова взять на себя Екатеринбургская теплосетевая компания (входит в ПАО «Т Плюс»). Но где взять еще 33,5 миллиарда рублей – пока не определено.

Напомним, проблема обсуждалась на выездном заседании профильного комитета заксобрания региона. Владимир Бусоргин предложил депутатам рассмотреть возможность софинансирования проекта из разных источников – бюджеты всех уровней, Фонд капремонта, Фонд содействия реформирования ЖКХ. Также необходимо на уровне области принять межотраслевую адресную программу по переводу жилых и нежилых помещений на закрытую схему ГВС.

Парламентарии согласились поставить этот вопрос на контроль. «Для начала нужно в целом оценить ситуацию по Свердловской области. Муниципалитеты актуализируют свои схемы теплоснабжения, представят нам информацию. Совместно с областным министерством энергетики и ЖКХ должна быть сформирована программа как план действий, большой межмуниципальный проект. И тогда мы поймем, какие это траты, будем рассматривать различные источники финансирования. Это и инвестиционная составляющая в программах реконструкции тепловых сетей и теплопунктов самих поставщиков тепла. Это может быть и соглашение о передаче сетей в концессию. Безусловно, можно рассматривать и вопрос о поддержке со стороны областного и федерального бюджетов», – отметил председатель комитета Валентин Лаппо.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.03.19

Свердловчане намерены завалить исками тюменских мусорщиков. / Компания депутата ЕГД признана недобросовестным поставщиком из-за Шарташского парка. / Букмекеры верят в победу «Автомобилиста» в сегодняшнем матче против «Салавата Юлаева». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»