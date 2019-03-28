Энергетики: закрытая схема ГВС поможет снизить тариф на тепло

Директор свердловского филиала «Т Плюс» Владимир Бусоргин на встрече с депутатами заксобрания рассказал о преимуществах закрытой системы горячего водоснабжения в теплосетях. Сейчас в 50 из 94 муниципалитетов Свердловской области действует т.н. открытая схема – то есть в батареи и водопровод подается одна и та же горячая вода. Федеральный закон обязывает отказаться от этой практики к 2022 году.

По словам энергетиков, один из главных плюсов перехода на закрытую схему ГВС – это подача в дома горячей воды питьевого качества. Кроме того, ее температуру можно будет регулировать по желанию потребителей. К примеру, сейчас в Екатеринбурге приходится гонять кипяток по километрам старых труб, поэтому в квартирах, особенно в зимние морозы, часто течет мутная вода с неприятным запахом.

«Мы нагреваем воду до 60 градусов, чтобы убить все микроорганизмы. Отсюда и запах. К примеру, в сербском Белграде, где полностью закрытая схема ГВС, достаточно нагрева до 45 градусов. Это даже определено в законодательстве страны», – рассказал Владимир Бусоргин.

Он отметил, что в закрытой схеме теплопотребление снижается примерно на 15%, в отличие от открытой системы. Это означает, что жители будут меньше платить за тепло, либо это смягчит рост тарифа. Еще одно преимущество независимой схемы – возможность регулирования гидравлического режима в сетях, что уменьшает риск аварий и прорывов труб.

Напомним, Екатеринбургская теплосетевая компания (входит в ПАО «Т Плюс») представила инвестпрограмму по переходу уральской столицы на закрытую схему ГВС. Стоимость всех мероприятий оценивается в 73,42 миллиарда рублей, а сроки исполнения – до 2030 года. ЕТК готова взять на себя 55% этих расходов. Источники финансирования остальной суммы (более 33 миллиардов рублей) пока не определены.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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