Молодая пара из Полевского призналась в убийстве четырех человек

В городе Полевском задержаны неработающие молодой человек 1997 г.р. и девушка 1995 г.р., которые обвиняются в убийстве четырех человек. Трое из четырех жертв – родственники.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете по Свердловской области, тело одного из убитых – 30-летнего мужчины – обнаружено в сенях частного дома в поселке Зюзельском. Тела еще трех жертв – 44-летней женщины, ее 28-летних старшей дочери и зятя – найдены в подполе того же дома. Следствие установило, что трое родственников были убиты еще 22 февраля, а мужчина – в ночь на 28 февраля, трупы пролежали в доме почти месяц. Установлены и задержаны подозреваемые, молодая пара. По сообщениям местных СМИ, девушка приходится дочерью и сестрой первым трем жертвам, а сообщник – ее сожитель. Подозреваемые уже признались в содеянном. Первые три убийства были совершены парой «из личной неприязни», четвертое, молодым человеком, – «из ревности».

«Преступления, о которых идет речь, безнаказанными не останутся, – заявил пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. – Сотрудниками уголовного розыска ОВД Полевского и ГУ МВД области подозреваемые установлены и задержаны. Это местные жители – ранее не судимые мужчина по имени Александр, 1997 г.р. и его спутница жизни Анастасия, 1995 г.р. Личности всех погибших людей полицией также установлены».

Полевской, служба информации

Полевской. Другие новости 21.03.19

21 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Автомобилист» в шаге от вылета из плей-офф КХЛ. / Свердловские депутаты изучат, во сколько обойдется закрытие схемы ГВС во всех муниципалитетах области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»