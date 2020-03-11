В Екатеринбурге судят молодую пару за убийство трех родственников и одного знакомого (ФОТО, ВИДЕО)

В Свердловском областном суде начался судебный процесс над молодым человеком 1997 г.р. и его подругой 1995 г.р. Их обвиняют в убийстве четырех человек, в том числе – матери, сестры и зятя подсудимой.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, сообщники обвиняются в убийстве двух и более лиц по предварительному сговору, надругательстве над телами умерших и краже. Максимальное наказание за наиболее тяжкое из указанных преступлений – до пожизненного лишения свободы.

Видео Свердловского областного суда

Первое преступление было совершено в ночь на 21 февраля 2019 года в частном доме по улице Красноармейская в посёлке Зюзельский. Обвиняемые проживали вместе с родными молодой женщины – ее матерью, сестрой и мужем сестры. В семье часто вспыхивали ссоры. В конце концов сообщники расправились со своими жертвами с помощью ножей, ледоруба, новогодней гирлянды и деревянной биты с металлическими элементами. Над телом одного из потерпевших обвиняемый надругался. Тела убитых обвиняемые спрятали в подполе дома, после чего заколотили гвоздями лаз, накрыли его половиками и поставили на него тяжёлую бочку.

В ночь на 28 февраля 2019 года подсудимый убил ещё одного человека – знакомого семьи, мужчину 1989 г.р., который на свою беду зашел в гости. Тело потерпевшего было оставлено в сенях дома. Убийца похитил у него сотовый телефон. Именно поиск четвертой жертвы позволил раскрыть предыдущие убийства – тела родных обвиняемой пролежали в доме почти месяц. В марте 2019 года подозреваемые были задержаны и признались в содеянном. Первые три убийства были совершены парой «из личной неприязни», четвертое, молодым человеком, – «из ревности».

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