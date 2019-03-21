В Екатеринбурге по просьбе матери ищут 19-летнюю девушку, обвиняемую в краже

В Екатеринбурге разыскивают 19-летнюю девушку. Заявление о пропаже написала ее мать, в полиции рассказали, что у пропавшей есть повод скрываться.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал сообщение о розыске 19-летней Юлии Шадриной с просьбой помочь в поисках. О ее местонахождении ничего не известно с 18 марта, уточняется, что ей нужна медицинская помощь. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что заявление о пропаже поступило в дежурную часть отдела полиции № 14. Заявление написала мать девушки. И, как оказалось, пропавшая находится под подпиской о невыезде. В 2018 году в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавого телосложения, ярко-рыжие кудрявые волосы до плеч, серые глаза. Одежда: черный пуховик с поясом, черные штаны с кожаными вставками и молниями, черные высокие сапоги.

В «Лизе Алерт» просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Шадриной Юлии Викторовны, позвонить по тел.: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.03.19

ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» включили в число приоритетных проектов РЖД. / На Октябрьской площади в воскресенье пройдет «несогласованная» молитва за сквер. / В Кольцово задержали узбека с незадекларированной валютой на миллион рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»