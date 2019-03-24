В Екатеринбурге нашли девушку, которая сбежала, находясь под следствием

Полицейские разыскали 19-летнюю Юлию Шадрину, которая пропала 18 марта. Как оказалось, все это время она жила со своим молодым человеком.

Девушку нашли сотрудники уголовного розыска накануне. Как сообщили сегодня в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, она находилась на съемной квартире на улице Бардина. В полиции при опросе она пояснила, что из дома ушла из-за любимого человека, с которым и жила на съемной квартире.

Напомним, заявление о пропаже девушки написала ее мать. Поисками занялись в том числе добровольцы отряда «Лиза Алерт», по их информации, ей нужна была медицинская помощь. И, как оказалось, пропавшая находится под подпиской о невыезде. В 2018 году в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.03.19

На Сибирском тракте погиб водитель, влетевший в грузовик (ФОТО). / «Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме. / Защитим свободу и PornHub: в Екатеринбурге прошёл пикет против изоляции Рунета (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»