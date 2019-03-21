На открытие концертного зала, построенного за бюджетные миллиарды, скоро начнут продавать билеты – и недешевые

В Екатеринбурге завершается строительство конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо». На возведение объекта потрачены миллиарды рублей из регионального бюджета, но окупятся ли они – вопрос не из простых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, что строительство вышло на финишную прямую, сообщил застройщик – компания «Синара-Девелопмент». В ее пресс-релизе говорится, что начата чистовая отделка помещений комплекса, где в июле пройдут основные мероприятия Глобального саммита производства и индустриализации GMIS-2019.

После проведения саммита, который совпадет по времени с выставкой «Иннопром», конгресс-центр снова опустеет. Его торжественное открытие намечено на 30 августа. Из сообщений на официальном сайте Уральского выставочного центра уже понятно, что церемония ориентирована на состоятельных гостей. Анонсировано выступление оперной дивы Анны Нетребко и ее супруга, тенора Юсифа Эйвазова. Стоимость билетов на выступление этого дуэта в России может составлять 100 тысяч рублей и даже больше. Добавим, что VIP-пакет на открытие конгресс-центра будет включать, согласно информации на сайте, отдельный вход, парковочное место в непосредственной близости от него, напитки и закуски. Напомним, у компании «Уральский выставочный центр», которая управляет выставочным центром «Екатеринбург-Экспо», два учредителя – Корпорация развития Среднего Урала и Группа «Синара», так что говорить о том, что прибыль конгресс-центра (когда таковая будет) пойдет прямиком в областную казну, не приходится.

Говоря о необходимости строительства объекта, который, по приблизительным подсчетам, обошелся примерно в 8 млрд рублей, свердловские чиновники подчеркивали, что он станет единственным в своем роде за пределами столиц, и это привлечет на Урал крупные международные мероприятия с участием глав зарубежных государств. Но практика показывает, что такие мероприятия не приводят к улучшению качества жизни свердловчан.

Даже если забыть о второй линии метро, которую не построили ни к саммитам ШОС и БРИК, ни к чемпионату мира по футболу, можно констатировать, что в регионе не решаются вопросы со строительством социальной инфрастурктуры. Только вчера «Новый День» сообщал о школе в черте города Екатеринбурга (поселок Северка), в которой вместо канализации выгребная яма. В спортзале доски прогнили – особо опасные места огородили скамейками, а на занятиях приходится прыгать очень аккуратно. В школе очень надеются на ремонт и говорят, что им его пообещали. Но деньги на школы в Екатеринбурге, да и в Свердловской области, находятся не с такой скоростью, как на другие объекты, – имиджевые, как их называют при очередном выделении бюджетных средств.

Школа с выгребной ямой в Екатеринбурге

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.03.19

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