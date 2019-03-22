Компания депутата ЕГД признана недобросовестным поставщиком из-за Шарташского парка

Арбитражный суд Свердловской области оставил в силе решение регионального УФАС о включении ООО «Урал Инжиниринг» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФАС, на компанию, которой управляет депутат ЕГД Олег Кагилев, пожаловалось Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Напомним, осенью прошлого года компания стала подрядчиком по контракту на выполнение работ по благоустройству территории Шарташского лесного парка, капитальному ремонту дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек. Областной бюджет выделил на это 360 миллионов рублей.

Министерство сообщило антимонопольщикам, что «Урал Инжиниринг» должен был приступить к работам с 29.10.2018, разработать рабочую документацию до 31.10.2018, а также представить заказчику график выполнения работ в срок до 06.11.2018 включительно. Но по состоянию на 19.11.2018 ни график, ни рабочая документация заказчику представлены не были.

Комиссия Свердловского УФАС России приняла решение о внесении сведений об ООО «Урал Инжиниринг» в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Фирма пыталась оспорить это решение в арбитраже, но безуспешно.

Добавим, что накануне, 21 марта, губернатор Евгений Куйвашев провел совещание с руководством Шарташского лесопарка, на котором выяснилось, что работа по развитию рекреационной зоны идет слишком медленно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.03.19

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