Высокинский назначил нового руководителя «имущественного» департамента

Новым руководителем Департамента управления муниципальным имуществом администрации Екатеринбурга назначена Майя Строшкова, которая раньше занимала должность первого замначальника этого подразделения. Информация об этом опубликована на официальном портале мэрии.

Как уже сообщал «Новый День», должность стала вакантной после 15 марта, после ухода прежнего руководителя ДУМИ Николая Герасимова.

Отметим, что ДУМИ – один из ключевых департаментов городской администрации. В числе его функций – заключение договоров аренды муниципального имущества, администрирование доходов от аренды и продажи городской недвижимости, подготовка планов приватизации, контроль за распределением и использованием прибыли муниципальных предприятий.

Екатеринбург, служба информации

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