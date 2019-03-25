В Свердловской области закрываются переправы

На Среднем Урале из-за потепления начали закрывать ледовые переправы.

Сотрудники ГИМС и собственники переправ зачернили лед в местах заезда, установили знаки, запрещающие движение машин. В регионе продолжают действовать 16 переправ, но в ближайшее время в МЧС обещают закрыть и их.

Добавим, в этом году переправы из-за потепления закрывают раньше, чем год назад. В 2018 году первые переправы закрыли 9 апреля.

Екатеринбург, служба информации

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