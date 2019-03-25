Счетная палата Екатеринбурга вдвое увеличит штат ревизоров

Гордума Екатеринбурга увеличит количество сотрудников муниципальной счетной палаты. Летом 2019 года в контрольно-ревизионный орган наймут двух новых аудиторов, с января 2020 года – еще четырех инспекторов. К 2021 году в аппарате будут числиться уже 19 человек, передает корреспондент РИА «Новый День». Для сравнения, сейчас в счетной палате работают десять сотрудников.

О необходимости расширения штата ранее заявлял руководитель счетной палаты Андрей Парунин. «В других городах-миллиониках в счетных палатах работают по 30-40 человек, и проверяют они гораздо меньший объем средств, нежели в Екатеринбурге», – отмечал он на недавнем отчете перед думой. Парунин также объявил, что на 2019 год городская счетная палата запланировала большой объем проверок в сфере госзакупок, муниципальной системе льгот и преференций, в объектах здравоохранения, а также в системе расходов дорожного фонда. При этом рабочих рук для проверок катастрофически не хватает, сетовал председатель палаты.

Городская дума принимает предложения о кандидатурах на должность аудиторов счетной палаты до 1 июня. По плану последнее заседание депутатов перед летними каникулами состоится 25 июня – на нем и предполагается утверждение новых сотрудников СП.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.03.19

Слух дня: Майзель оплатил гастроли депутата Крыловой, чтобы подмять под себя свердловский мусор. / Братьями Коваржами заинтересовался «Авангард». Якуб покинет Екатеринбург?. / Дума Асбеста соберется 28 марта. Есть надежда на кворум. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»