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Понедельник, 25 марта 2019, 09:29 мск

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Счетная палата Екатеринбурга вдвое увеличит штат ревизоров

Гордума Екатеринбурга увеличит количество сотрудников муниципальной счетной палаты. Летом 2019 года в контрольно-ревизионный орган наймут двух новых аудиторов, с января 2020 года – еще четырех инспекторов. К 2021 году в аппарате будут числиться уже 19 человек, передает корреспондент РИА «Новый День». Для сравнения, сейчас в счетной палате работают десять сотрудников.

О необходимости расширения штата ранее заявлял руководитель счетной палаты Андрей Парунин. «В других городах-миллиониках в счетных палатах работают по 30-40 человек, и проверяют они гораздо меньший объем средств, нежели в Екатеринбурге», – отмечал он на недавнем отчете перед думой. Парунин также объявил, что на 2019 год городская счетная палата запланировала большой объем проверок в сфере госзакупок, муниципальной системе льгот и преференций, в объектах здравоохранения, а также в системе расходов дорожного фонда. При этом рабочих рук для проверок катастрофически не хватает, сетовал председатель палаты.

Городская дума принимает предложения о кандидатурах на должность аудиторов счетной палаты до 1 июня. По плану последнее заседание депутатов перед летними каникулами состоится 25 июня – на нем и предполагается утверждение новых сотрудников СП.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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